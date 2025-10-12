Gretchen Walsh firma un record del mondo in World Cup a Carmel Podio per Burdisso Ceccon fuori in batteria
Andato in archivio il secondo giorno di gare nella piscina da 25 metri di Carmel, in Indiana (USA), sede della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto tra le corsie. Fuochi d’artificio ce ne sono stati nella notte italiana in termini di prestazioni cronometriche. Il riferimento è in particolar modo alla statunitense Gretchen Walsh. Walsh, grande interprete dalla vasca corta, ha confermato le proprie attitudini in questo contesto ed è andata a migliorare il suo primato del mondo nei 50 farfalla. La 22enne nativa di Nashville, infatti, ha sbriciolato il record di 23.94 e si è spinta a 23.72. Alle sue spalle si sono classificate l’australiana Alexandria Perkins (24. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nuoto, Gretchen Walsh da record del mondo nei 50 farfalla a Carmel. Terzo Burdisso nei 200 farfalla
Otto record del mondo in sei giorni - Ai Mondiali di nuoto in vasca corta che si sono disputati a Budapest, in Ungheria, la nuotatrice statunitense Gretchen Walsh ha battuto otto record del mondo.