2025-09-29 17:53:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Romelu Lukaku e la sua famiglia sono in lutto per la morte di Roger Lukaku il padre del calciatore Napoli del Serie A. L’attaccante belga ha condiviso la notizia sui suoi social network attraverso un’intervista bello ‘ messaggio in cui dice addio a suo padre: “Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò eternamente grato e ti apprezzo. La vita non sarà più la stessa. Mi proteggi e guidi come nessun altro potrebbe. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono alla grande. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

