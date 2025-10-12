Grazie per avermi insegnato tutto quello che so
Romelu Lukaku e la sua famiglia sono in lutto per la morte di Roger Lukaku il padre del calciatore Napoli del Serie A. L'attaccante belga ha condiviso la notizia sui suoi social network attraverso un'intervista bello ' messaggio in cui dice addio a suo padre: "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò eternamente grato e ti apprezzo. La vita non sarà più la stessa. Mi proteggi e guidi come nessun altro potrebbe. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono alla grande.
Lutto per Romelu Lukaku, morto il papà Roger. La dedica: "Grazie per avermi insegnato tutto" - Roger Lukaku, padre del calciatore Romelu in forza al Napoli, se ne è andato nella sua casa di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo ...
Lukaku, morto il papà George a 58 anni: «Grazie per avermi insegnato tutto quello che so, non sarò più lo stesso» - Il post su Instagram dell'attaccante del Napoli: «Mi hai protetto e guidato come nessun altro avrebbe potuto» Romelu Lukaku piange la morte del papà, Roger Menama, scomparso a 58 anni, anche lui ex ca ...