Gravissimo incidente stradale morti marito e moglie | tornavano da una gita

Una domenica nata sotto il segno della spensieratezza si è trasformata in tragedia, lasciando un’intera comunità immersa nel dolore. Due vite, unite nella passione e nell’amore, si sono spezzate all’improvviso, in un pomeriggio che doveva essere di serenità e libertà. La notizia si è diffusa in pochi minuti, sconvolgendo chi li conosceva e chi li aveva visti solo qualche ora prima sorridere insieme. >> “Il Dna? Sapevo tutto.”. Garlasco, nuova svolta nelle indagini: cosa ha confessato il padre di Andrea Sempio Angelo Saverio Spina e Antonietta Aluotto avevano deciso di concedersi una gita in moto, come tante altre volte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it