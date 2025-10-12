Gravissimo incidente stradale morti marito e moglie | tornavano da una gita

Caffeinamagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica nata sotto il segno della spensieratezza si è trasformata in tragedia, lasciando un’intera comunità immersa nel dolore. Due vite, unite nella passione e nell’amore, si sono spezzate all’improvviso, in un pomeriggio che doveva essere di serenità e libertà. La notizia si è diffusa in pochi minuti, sconvolgendo chi li conosceva e chi li aveva visti solo qualche ora prima sorridere insieme. >> “Il Dna? Sapevo tutto.”. Garlasco, nuova svolta nelle indagini: cosa ha confessato il padre di Andrea Sempio Angelo Saverio Spina e Antonietta Aluotto avevano deciso di concedersi una gita in moto, come tante altre volte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gravissimo - incidente

La maxi esercitazione: simulato un gravissimo incidente tra minibus

Incidente gravissimo: la forza di una donna tra hatice, bahar e sarp

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio a Forlì: impatto auto-scooter, gravissimo un uomo

gravissimo incidente stradale mortiGravissimo incidente fra due auto nel Ferrarese, muoiono una donna e due ragazzi - Lo schianto fra le due auto, un'utilitaria su cui viaggiava la donna e l'altra con a bordo quattro ... tg.la7.it scrive

gravissimo incidente stradale mortiMaxi incidente a Ferrara sulla Statale Adriatica, morti donna e 2 giovani: strada chiusa e traffico in tilt - Le vittime dell'incidente, morte sul colpo, vicino a Ferrara avevano 41, 19 e 20 anni. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Gravissimo Incidente Stradale Morti