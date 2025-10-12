Gravissimo dopo lo schianto Yuri non ce l’ha fatta Il camperista | Ho provato a evitarlo

Ecodibergamo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL FRONTALE. Sabato sera alla Muratella. Il camperista: «Ho fatto di tutto per evitarlo». Una volontaria Cri: «Mezz’ora di massaggio cardiaco». Il decesso in ospedale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

gravissimo dopo lo schianto yuri non ce l8217ha fatta il camperista ho provato a evitarlo

© Ecodibergamo.it - Gravissimo dopo lo schianto, Yuri non ce l’ha fatta. Il camperista: «Ho provato a evitarlo»

In questa notizia si parla di: gravissimo - dopo

Raduni clandestini per impennare in scooter, dopo lo scontro con un'auto un 16enne è gravissimo

Gravissimo dopo la caduta dal balcone un bambino di tre anni

Si sente male dopo la gara podistica: è gravissimo in ospedale

gravissimo dopo schianto yuriGravissimo dopo lo schianto, Yuri non ce l’ha fatta. Il camperista: «Ho provato a evitarlo» - Una volontaria Cri: «Mezz’ora di massaggio cardiaco». Come scrive ecodibergamo.it

Archivio 12 Ottobre 2025 - Il camperista: «Ho provato a evitarlo» 02:00 Schianto a Bolgare. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Gravissimo Dopo Schianto Yuri