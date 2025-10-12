Grave incidente sulla statale Appia | tre feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto Grave incidente stradale sulla Statale Appia nel territorio di Arpaia. Tre persone sono rimaste ferite: si tratta di due uomini e una donna. Uno dei feriti è stato estratto dall’abitacolo contorto dai Vigili dei fuoco del Distaccamento di Bonea. Due le auto coinvolte: si tratta di una Pegeout ed una Renault Clio. Sul posto per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grave incidente sulla statale Appia: tre feriti

In questa notizia si parla di: grave - incidente

