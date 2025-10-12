Grave incidente nella notte | 28enne rischia la vita

Grave incidente questa notte in via Circumvallazione. Per cause in corso di accertamento, un automobile (guidata da una 21enne) e una motocicletta si sono scontrati. Il centauro, un 28enne di Torre del Greco, ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato all’ospedale del Mare. È in prognosi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

