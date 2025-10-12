Grave incidente a San Severo | motocicletta esce fuori strada muore sul colpo medico del 118
Motocicletta esce fuori strada e termina la corsa contro una recinzione a bordo strada. Impatto che si è rivelato fatale per il centauro, un uomo di 64 anni, che da San Severo rientrava a casa, nella vicina San Paolo di Civitate. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30, lungo via Rodolfo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: grave - incidente
