Grande successo per la giornata ’È cultura’ promossa dall’Abi

Grande successo per la giornata di apertura di palazzi, musei e monumenti promossa dall’ Associazione Bancaria Italiana (Abi) presieduta da Antonio Patuelli e che ha visto Ravenna grande protagonista con l’apertura in contemporanea di tre luoghi che sono stati meta incessante di visitatori e visitatrici. Dai Musei Byron e del Risorgimento ai Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna fino all’ex Bubani di piazza del Popolo, ora Private Banking della Cassa. L’apertura è stata infatti organizzata nell’ambito della settimana di ‘ È Cultura ’, l’evento nazionale promosso dall’Abi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

