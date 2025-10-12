Grande Fratello Vip una grande sorpresa | cosa emerge dall’indiscrezione
Grande Fratello Vip 2025-2026: si farà o no? Emerge una nuova indiscrezione e c’entra anche la De Filippi. Il Grande Fratello è da sempre uno dei pilastri dell’intrattenimento televisivo italiano, ma quest’anno la domanda che circola con insistenza tra gli appassionati è una sola: il Grande Fratello Vip si farà davvero? La vera incognita, secondo fonti vicine alla produzione, riguarda la scelta dei concorrenti vip. Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: niente influencer o “famosi per caso”. Se l’edizione Vip si farà, dovrà avere personaggi noti e riconoscibili, capaci di restituire al reality un tono più elegante e autentico. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip 2025 cancellato: Alfonso Signorini Rischia il Posto!
Buon compleanno, Giulio #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello. . Simpatia e spontaneità non posso mancare sul CV di Ivana. Siete pronti a conoscerla meglio? #GrandeFratello Vai su Facebook
Maria De Filippi a lavoro (anche) per il Grande Fratello Vip: "Sta dando una mano a Signorini" - Secondo Davide Maggio, la conduttrice starebbe supportando Alfonso Signorini nel nuovo GF Vip previsto per gennaio 2026. Riporta comingsoon.it
Maria De Filippi al Grande Fratello Vip, un ruolo speciale per aiutare Signorini - Mediaset pronta a rifare il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini e soprattutto con l’aiuto speciale della Fascino di Maria De Filippi ... Scrive dilei.it