Grande Fratello Vip 2025-2026: si farà o no? Emerge una nuova indiscrezione e c’entra anche la De Filippi. Il Grande Fratello è da sempre uno dei pilastri dell’intrattenimento televisivo italiano, ma quest’anno la domanda che circola con insistenza tra gli appassionati è una sola: il Grande Fratello Vip si farà davvero? La vera incognita, secondo fonti vicine alla produzione, riguarda la scelta dei concorrenti vip. Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: niente influencer o “famosi per caso”. Se l’edizione Vip si farà, dovrà avere personaggi noti e riconoscibili, capaci di restituire al reality un tono più elegante e autentico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello Vip, una grande sorpresa: cosa emerge dall’indiscrezione