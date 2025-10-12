Grande Fratello | Rasha Younes contro Omar Benabdallah | Non parlare così dell’Islam!
Un racconto sul paranormale scatena lo scontro nella Casa: Rasha difende la fede islamica dopo le parole di Omar. La giornata era già tesa per l'uscita di Anita e la lite tra Omer e Jonas. La giornata di ieri nella Casa del Grande Fratello è stata tutt'altro che tranquilla. In mattinata Anita Mazzotta ha deciso di abbandonare il gioco per motivi familiari, lasciando i suoi compagni visibilmente scossi. Ma la tensione non si è fermata lì: nel pomeriggio Omer Elomari e Jonas Pepe sono arrivati a un passo dallo scontro fisico, con gli altri concorrenti costretti a intervenire per dividerli. E come se non bastasse, la notte è stata segnata da un acceso dibattito tra Rasha Younes e Omar Benabdallah, che ha toccato temi delicati legati alla religione islamica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
