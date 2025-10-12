Grande Fratello | Rasha Younes contro Omar Benabdallah | Non parlare così dell’Islam!

Movieplayer.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un racconto sul paranormale scatena lo scontro nella Casa: Rasha difende la fede islamica dopo le parole di Omar. La giornata era già tesa per l'uscita di Anita e la lite tra Omer e Jonas. La giornata di ieri nella Casa del Grande Fratello è stata tutt'altro che tranquilla. In mattinata Anita Mazzotta ha deciso di abbandonare il gioco per motivi familiari, lasciando i suoi compagni visibilmente scossi. Ma la tensione non si è fermata lì: nel pomeriggio Omer Elomari e Jonas Pepe sono arrivati a un passo dallo scontro fisico, con gli altri concorrenti costretti a intervenire per dividerli. E come se non bastasse, la notte è stata segnata da un acceso dibattito tra Rasha Younes e Omar Benabdallah, che ha toccato temi delicati legati alla religione islamica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

grande fratello rasha younes contro omar benabdallah non parlare cos236 dell8217islam

© Movieplayer.it - Grande Fratello: Rasha Younes contro Omar Benabdallah: “Non parlare così dell’Islam!”

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip 2025 cancellato: Alfonso Signorini Rischia il Posto!

grande fratello rasha younesGrande Fratello: Rasha Younes perde la testa per Omer Elomeri “Mi fa impazzire” - Grande Fratello: Rasha Younes perde la testa per Omer Elomeri — “Il suo essere uomo mi fa impazzire” Neanche il ... Segnala tuttosulgossip.it

Grande Fratello: il biglietto tra Jonas e Rasha scatena polemiche e diventa virale - Grande Fratello, errore grammaticale e ironia: il biglietto tra Jonas e Rasha fa il giro del web. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Rasha Younes