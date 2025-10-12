Grande Fratello problemi per Simona Ventura dopo le prime puntate | Non va bene

Un anno fa era tra i protagonisti più discussi della Casa, oggi Helena Prestes osserva il Grande Fratello da spettatrice, con uno sguardo attento ma anche un po’ critico. L’ex concorrente brasiliana, 35 anni, ha infatti voluto condividere con i suoi follower alcune riflessioni sull’attuale edizione del reality, che sembra non convincere né il pubblico né gli addetti ai lavori. La modella ha deciso di rompere il silenzio proprio in questi giorni, quando gli ascolti del programma condotto da Simona Ventura continuano a viaggiare su cifre ben al di sotto delle aspettative. >> “Così non vado avanti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip 2025 cancellato: Alfonso Signorini Rischia il Posto!

Simona Ventura ha un bel problema: trovare pubblico per il suo “Grande Fratello 2025”. Le prime nomination - Grazia Kendy «ha discusso un po’ più degli altri» ha premesso Simona Ventura prima di mandare in onda un filmato in cui sono stati mostrati il suo malessere e il suo nervosismo. Si legge su iodonna.it

Ascolti tv Grande Fratello, i 3 motivi del crollo: così Simona Ventura è affondata - La seconda puntata del reality show di Canale 5 è piombata al 15,5% di share dopo il debutto: cast e format sotto accusa, ma la concorrenza di Blanca è spietata ... Segnala libero.it