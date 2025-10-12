Grande Fratello primo addio a sorpresa | perché Anita Mazzotta ha lasciato la Casa

Colpo di scena nella casa più spiata d'Italia: Anita Mazzotta ha abbandonato il Grande Fratello. La decisione improvvisa ha colto di sorpresa coinquilini e pubblico, aprendo nuovi interrogativi sul futuro della concorrente e sugli equilibri già fragili del gruppo. La notizia del ritiro della 26enne trevigiana, una delle "preferite" dei telespettatori, è arrivata dai canali ufficiali del reality di Canale 5. Chi è Anita Mazzotta. Ventisei anni, originaria di Treviso, Anita lavora come piercer professionista presso il BloodLine Tattoo di Castelfranco Veneto e il mondo dei tatuaggi è la sua dimensione.

