Grande Fratello primo addio a sorpresa | perché Anita Mazzotta ha lasciato la Casa
Colpo di scena nella casa più spiata d'Italia: Anita Mazzotta ha abbandonato il Grande Fratello. La decisione improvvisa ha colto di sorpresa coinquilini e pubblico, aprendo nuovi interrogativi sul futuro della concorrente e sugli equilibri già fragili del gruppo. La notizia del ritiro della 26enne trevigiana, una delle "preferite" dei telespettatori, è arrivata dai canali ufficiali del reality di Canale 5. Chi è Anita Mazzotta. Ventisei anni, originaria di Treviso, Anita lavora come piercer professionista presso il BloodLine Tattoo di Castelfranco Veneto e il mondo dei tatuaggi è la sua dimensione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
