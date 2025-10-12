Grande Fratello bufera sul concorrente | il gesto a tavola che fa discutere parecchio
Nella Casa del Grande Fratello si respira già tensione. Le prime settimane stanno delineando dinamiche di gruppo complesse e, secondo molti spettatori, non tutti i concorrenti stanno vivendo la stessa esperienza. Al centro dell’attenzione c’è Omer Elomari, protagonista di un episodio che ha indignato il web. In alcuni video circolati sui social, Omer appare seduto da solo a tavola, mentre gli altri coinquilini mangiano e conversano tra loro. In un altro filmato, si nota come tenti di interagire, ma poco dopo gli altri si allontanano. Un comportamento che molti utenti hanno definito inaccettabile e che ha scatenato un’ondata di commenti indignati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip 2025 cancellato: Alfonso Signorini Rischia il Posto!
Buon compleanno, Giulio #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello. . Simpatia e spontaneità non posso mancare sul CV di Ivana. Siete pronti a conoscerla meglio? #GrandeFratello Vai su Facebook
Grande Fratello, tutti contro Omer Elomari: esplode la bufera sui social - Negli ultimi giorni, la convivenza nella Casa del Grande Fratello è diventata sempre più difficile. Scrive quilink.it
Grande Fratello, bufera sulla torinese Giulia Soponariu: le gaffe che potrebbero costarle la squalifica - Giulia Soponariu, 19enne modella torinese del Grande Fratello, finisce al centro delle polemiche per frasi infelici e confessioni nella casa di Cinecittà ... Segnala mentelocale.it