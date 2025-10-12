Grande Fratello bufera sul concorrente | il gesto a tavola che fa discutere parecchio

Nella Casa del Grande Fratello si respira già tensione. Le prime settimane stanno delineando dinamiche di gruppo complesse e, secondo molti spettatori, non tutti i concorrenti stanno vivendo la stessa esperienza. Al centro dell’attenzione c’è Omer Elomari, protagonista di un episodio che ha indignato il web. In alcuni video circolati sui social, Omer appare seduto da solo a tavola, mentre gli altri coinquilini mangiano e conversano tra loro. In un altro filmato, si nota come tenti di interagire, ma poco dopo gli altri si allontanano. Un comportamento che molti utenti hanno definito inaccettabile e che ha scatenato un’ondata di commenti indignati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

