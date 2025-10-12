Gran Galà dello Sport 2025 | la Calabria premia i suoi eroi
Gran Galà dello Sport 2025: Cosenza premia i campioni calabresi tra successi mondiali e orgoglio regionale. Nel cuore di Cosenza, il Teatro Rendano si è trasformato in un tempio della vittoria. Il Gran Galà dello Sport 2025, ispirato alla figura mitologica di Nike, Dea alata simbolo di velocità e successo, ha celebrato gli atleti calabresi che nel corso dell’anno si sono distinti in ambito nazionale, europeo e mondiale. Ma l’evento, oltre la cronaca, ha raccontato qualcosa di più profondo: il bisogno di riconoscere il talento come patrimonio collettivo, e lo sport come linguaggio universale di riscatto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
