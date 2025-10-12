Governo pronto a tutelare la moda Stop all’invasione del fast fashion

Una lunga telefonata ha aperto la settimana più delicata per la moda italiana. Da una parte Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; dall’altra Diego Della Valle, fondatore di Tod’s, marchio simbolo dell’eleganza tricolore. Dopo le inchieste che hanno toccato alcuni fornitori del gruppo marchigiano, il governo accelera per difendere la reputazione della moda italiana e bloccare l’avanzata del fast fashion. Mercoledì 15 ottobre si aprirà un tavolo urgente con Confindustria Moda, Camera Nazionale della Moda Italiana, Fondazione Altagamma, Confartigianato Moda e Cna Moda. L’obiettivo è duplice: ripristinare fiducia nel sistema produttivo italiano e fermare l’ondata di concorrenza sleale che arriva dai colossi dell’e-commerce asiatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

