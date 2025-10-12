governo finale di manovra

Il varo della manovra è atteso per martedì pomeriggio, ma prima di quell’appuntamento Giorgia Meloni e i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini dovranno dare il via libera alla versione finale del taglio dell’Irpef per il ceto medio, della nuova rottamazione e del blocco dell’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali. Tre partite che, a loro volta, dipendono anche dall’entità del contributo che le banche daranno alla legge di Bilancio: e, non a caso, anche in queste ore fervono i contatti informali tra i vertici dell’Economia e quelli dell’Abi. A far rumore, però, alla vigilia della definizione del pacchetto di finanza pubblica per il 2026 è l’avviso ai naviganti lanciato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dalla platea del tradizionale convegno dei Giovani industriali di Capri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

