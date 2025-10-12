Golf Schauffele beffa Greyserman e conquista il Baycurrent Classic
I golfisti del PGA Tour mettono in archivio anche questa settimana di competizioni chiudendo il quarto round del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari). L’evento nipponico organizzato in coabitazione con il Japan Tour, fino ad un anno fa conosciuto sotto il nome di Zozo Championship, registra il successo di Xander Schauffele. L’americano beffa il connazionale Max Greyserman grazie ad un super ultimo giro da -7 che gli consente di congedarsi dal torneo con lo score complessivo di -19 (265 colpi). Per Schauffele una lunghezza di margine su Greyserman e tre sullo statunitense Michael Thorbjornsen, per un podio tutto a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - schauffele
Golf, Schauffele raggiunge Greyserman in vetta ad un round dal termine del Baycurrent Classic
Qualifica Ragazzi a Squadre U18 al Golf Salsomaggiore Terme. I giovani saranno i protagonisti a Salsomaggiore Terme dove nei giorni 27 e 28 settembre si disputa il Torneo di Qualifica Ragazzi Under 18 a squadre, in cui saranno in palio cinque posti per il Vai su Facebook
Golf, Schauffele beffa Greyserman e conquista il Baycurrent Classic - I golfisti del PGA Tour mettono in archivio anche questa settimana di competizioni chiudendo il quarto round del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni ... Da oasport.it
Golf, Schauffele raggiunge Greyserman in vetta ad un round dal termine del Baycurrent Classic - I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. oasport.it scrive