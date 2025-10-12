Golf Penge vince il 3º titolo in stagione Suo l’Open di Spagna ai playoff

Complesso e per nulla scontato l’esito dell’Open di Spagna 2025, torneo che ha messo in palio 3,25 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai e che si è chiuso da pochi istanti. Marco Penge, in testa ad un giro dalla fine con un margine di due 4 colpi sugli inseguitori, ha avuto un calo fisiologico nella giornata odierna chiudendo in +1 a -15 sul totale. Il vantaggio accumulato nei round precedenti, tuttavia, gli è bastato per andare al playoff con Daniel Brown, protagonista di un -4 oggi e di vincere alla prima buca di spareggio grazie ad un birdie. Per Marco Penge, britannico di 27 anni, si tratta della 3ª vittoria in stagione (nessuno come lui durante l’anno sul Dp World Tour), fatto che gli è valso la seconda posizione nella Race to Dubai dietro al nordirlandese Rory McIlroy. 🔗 Leggi su Oasport.it

