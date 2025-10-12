Gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 stanno per tornare a casa

A più di due anni dal rapimento gli ostaggi potranno riabbracciare le loro famiglie. Sono in 20 i prigioneri di Hamas ancora in vita, altri 28 sono morti e verranno restituiti in un secondo momento. In tutto erano state 251 le persone rapite da Hamas. La maggior parte sono state già liberate. 🔗 Leggi su Today.it

