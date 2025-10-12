Gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 stanno per tornare a casa

A più di due anni dal rapimento gli ostaggi potranno riabbracciare le loro famiglie. Sono in 20 i prigioneri di Hamas ancora in vita, altri 28 sono morti e verranno restituiti in un secondo momento. In tutto erano state 251 le persone rapite da Hamas. La maggior parte sono state già liberate. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ostaggi - rapiti

«Tutti i rapiti torneranno e Hamas sarà distrutta»: la promessa di Trump ai familiari degli ostaggi

Gaza, l'annuncio di Trump: «Raggiunto l'accordo. Ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe». La firma oggi in Egitto, sabato il rilascio dei rapiti

Gaza, Trump: «Raggiunto l'accordo. Ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe». La firma oggi in Egitto, sabato i rapiti saranno rilasciati

Tutti gli ostaggi ancora vivi, ora che si avvicina la liberazione. I volti e le storie dei venti rapiti che secondo i dati raccolti dall’esercito, i racconti di chi è tornato dalla prigionia e i filmati pubblicati da Hamas dovrebbe essere ancora in vita - X Vai su X

E’ festa a Gaza e tra i familiari degli israeliani rapiti da Hamas. Raggiunto l’accordo nella notte a Sharm el-Sheikh per la tregua nella Striscia e il rilascio di tutti gli ostaggi. Vediamo cosa prevede il piano con Lucia Sgueglia - facebook.com Vai su Facebook

I nomi dei 48 ostaggi ancora nelle mani di Hamas e i prigionieri palestinesi da liberare - Per la loro liberazione Hamas chiede la scarcerazione di 1950 detenuti palestinesi: 250 ergastolani e 1700 arrestati dopo il 7 ottobre, la li ... Da rainews.it

Ostaggi di Hamas e dimenticati dal mondo. I 48 che Israele aspetta - La conta del tempo è stravolta e non finirà fino a quando i quarantotto rapiti da Hamas il 7 ottobre del 2023 non torneranno a casa. Segnala ilfoglio.it