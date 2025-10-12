gli italiani nei tornei di tennis atp e wta della settimana 13 19 ottobre sinner in campo fuori dal circuito

Gli appassionati di tennis avranno un programma particolarmente ricco nella settimana che dal 13 al 19 ottobre. La stagione indoor prende il via a livello europeo e nel massimo circuito ATP la presenza italiana sarà importante. Il riferimento è ai tornei di Almaty, Stoccolma e di Bruxelles. In Kazakistan Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi saranno ai nastri di partenza. Il romano va in cerca di riscatto dopo che a Pechino e a Shanghai lo si è visto un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico. Di contro, Darderi vorrà confermare i miglioramenti espressi sul duro, cosa che potrebbe consentirgli di guadagnarsi la convocazione per la Coppa Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it

