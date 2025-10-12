Parsi Questi due ultimi casi di infanticidio non sono incidenti isolati, non sono “eccezioni” che scuotono e poi si dissolvono: sono la ferita nuda di un tessuto sociale che a volte tace, rimuove, evita di guardarsi allo specchio. Io penso a mia nonna che raccontava come, in paesi e tempi diversi, si ricorresse al soffocamento dei neonati non voluti — "troppi figli", "imbarazzo sociale", "onore da salvare" — storie che sembravano sepolte, ma che affiorano con la stessa violenza primitiva. Allora c’erano levatrici, rimedi scuri, erbe mischiate, aborti clandestini. Poi è arrivata la legge sull’aborto, il diritto all’autodeterminazione,per chi non vuole portare avanti una gravidanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli infanticidi e il crimine dell’indifferenza