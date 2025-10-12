Gli infanticidi e il crimine dell’indifferenza
Parsi Questi due ultimi casi di infanticidio non sono incidenti isolati, non sono “eccezioni” che scuotono e poi si dissolvono: sono la ferita nuda di un tessuto sociale che a volte tace, rimuove, evita di guardarsi allo specchio. Io penso a mia nonna che raccontava come, in paesi e tempi diversi, si ricorresse al soffocamento dei neonati non voluti — "troppi figli", "imbarazzo sociale", "onore da salvare" — storie che sembravano sepolte, ma che affiorano con la stessa violenza primitiva. Allora c’erano levatrici, rimedi scuri, erbe mischiate, aborti clandestini. Poi è arrivata la legge sull’aborto, il diritto all’autodeterminazione,per chi non vuole portare avanti una gravidanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: infanticidi - crimine
Infanticidi: la ricostruzione choc e le bugie della donna arrestata https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/infanticidi-la-ricostruzione-choc-e-le-bugie-della-donna-arrestata-f7253c67-2bb3-428b-8f8c-3e3b94c9061d.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Oggi ad Ore 14 ho affrontato due casi terribili: l'omicidio di Cleria, con il suo carnefice che sui social anticipava con post molto spinti i suoi propositi, tutti segnali plateali ed ignorati; e il duplice infanticidio di Pellaro, - facebook.com Vai su Facebook