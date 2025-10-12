Quella che Putin continua a chiamare “operazione militare speciale” in Ucraina, ha esiti del tutto incerti. All’inizio del conflitto, Putin si proponeva obiettivi molto ambiziosi di annullare l’identità Ucraina e di assorbire l’intero Paese nella “Patria russa”. Voleva cambiare il governo di Kyiv in un governo “fantoccio”, smilitarizzare Ucraina e de-nazificarla, cioè sottoporla a un dominio completo russo della durata di una generazione per eliminare le tradizionali tendenze ucraine all’indipendenza del Paese. Ha ottenuto risultati del tutto opposti, rafforzando lo spirito di indipendenza ucraina, allontanando da Mosca anche il 17% della popolazione ucraina russofona che in gran parte ha combattuto contro i russi, e rafforzato militarmente l’Ucraina che è divenuta una potenza, sia tecnologica che produttiva, significativa nella nuova arma che domina i conflitti futuri, cioè nella fabbricazione di droni sempre più avanzati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli errori strategici e l’imprevedibilità del conflitto in Ucraina. Scrive il gen. Jean