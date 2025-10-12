Gli elettori sono in calo? Più disuguaglianze
Firenze, 12 ottobre 2025 – Le elezioni regionali nelle Marche e in Calabria hanno riaperto il dibattito post voto sull’astensionismo. Giovedì scorso, alla serata di Eugenio Giani al Teatro Cartiere Carrara, si percepiva una certa preoccupazione, anche nell’intervento del segretario regionale del Pd Emiliano Fossi. Non essendoci l’ansia di cinque anni fa c’è il rischio che qualcuno possa prenderla con eccesso di tranquillità e magari restare a casa. Il partito di Elly Schlein non ha potuto rispolverare l’allarme fascismo, perché con Tomasi non avrebbe funzionato. In termini più generali forse dovremmo ragionare in maniera consistente sulle ragioni, sulla natura, sulla genealogia di questo astensionismo diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Gli elettori sono in calo? Più disuguaglianze - Un primo elemento riguarda la capacità della classe dirigente e dei vincitori di compiere quello che hanno promesso in campagna elettorale. Secondo lanazione.it
Astensione: in 30 anni perso il 35% degli elettori - Secondo l'Istat, meno di una persona su due si informa sulla politica almeno una volta a settimana ... Riporta rainews.it