Firenze, 12 ottobre 2025 – Le elezioni regionali nelle Marche e in Calabria hanno riaperto il dibattito post voto sull'astensionismo. Giovedì scorso, alla serata di Eugenio Giani al Teatro Cartiere Carrara, si percepiva una certa preoccupazione, anche nell'intervento del segretario regionale del Pd Emiliano Fossi. Non essendoci l'ansia di cinque anni fa c'è il rischio che qualcuno possa prenderla con eccesso di tranquillità e magari restare a casa. Il partito di Elly Schlein non ha potuto rispolverare l'allarme fascismo, perché con Tomasi non avrebbe funzionato. In termini più generali forse dovremmo ragionare in maniera consistente sulle ragioni, sulla natura, sulla genealogia di questo astensionismo diffuso.

Lanazione.it - Gli elettori sono in calo? Più disuguaglianze