Gli azzurri della ginnastica vanno a trovare Lorenzo Bonicelli in ospedale | ' ' Uno di noi' '
Abbadia Lariana (Lecco), 12 ottobre 2025 – I compagni di nazionale al gran completo in visita a Bonny, la promessa della ginnastica azzurra di 23 anni di Abbadia Lariana che lo scorso luglio è rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi e ora è ricoverato in ospedale. Atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori della nazionale italiana di ginnastica artistica maschile, al gran completo, sono andati a trovare Lorenzo Bonicelli all’ ospedale Niguarda di Milano prima della partenza per i Campionati del Mondo in programma, dalla prossima settimana a Giacarta, in Indonesia. Yumin Abbadini, Carlo Macchini, Thomas Grasso, Edoardo De Rosa, Tommaso Brugnami e Gabriele Targhetta con il Dt dell’ItalGAM Giuseppe Cocciaro e gli allenatori Alberto Busnari, Gianmatteo Centazzo, Fabrizio Marcotullio e Marco Fortuna, hanno risposto all’invito di Bonni, che aveva chiesto di incontrarli per augurare loro un grande in bocca al lupo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
