Nove computer per altrettante associazioni del territorio. Un gesto di solidarietà concreta che diventa simbolo di collaborazione e cittadinanza attiva. L'Unione Artigiani e Imprese di Lodi, guidata dal presidente Nicola Marini e dal segretario Mauro Sangalli, ha donato un set di personal computer a diverse realtà associative di Cornegliano Laudense, al fine di supportare la loro attività quotidiana e rafforzare il legame con la cittadinanza e la comunità. Ieri mattina, nella sala consiliare della Muzza di Cornegliano Laudense la cerimonia di consegna, a cui hanno presenziato il sindaco Stefano Iacchetti, i consiglieri comunali Roberto Invernizzi, Walter Di Rocco e Gaetano Forti, e i rappresentanti delle associazioni beneficiarie: la Libera Associazione Solidarietà, il Gruppo Amici SS.

© Ilgiorno.it - Gli artigiani donano computer ai volontari del paese