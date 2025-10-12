Gli artigiani del centro storico uniti | Vogliamo contrastare i falsi

"A Napoli abbiamo inventato il termine pezzotto, quindi, sappiamo benissimo che cosa significa un oggetto falso e noi vogliamo contrastare questo pezzotto con un prodotto artigianale" ha dichiarato Ermana Falibretti dell'Associazione Artigianà. Gli artigiani del centro storico partenopeo uniscono le forze, dando vita a un'associazione che punta a smascherare l'origine di calamite e souvenir dei tanti negozi aperti, uno dopo l'altro, nell'ultimo anno. Solo nel centro storico si contano una trentina di questi negozi, che apparterebbero a persone residenti a Napoli, ma dove all’interno lavorano solo cittadini dello Sri Lanka e del Bangladesh. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gli artigiani del centro storico uniti: "Vogliamo contrastare i falsi"

