Gli Apricot Hair sono il trend capelli più dolce per affrontare l’autunno 2025
Se è vero che allo scoccar dell’autunno scatta anche l’improvviso bisogno di adottare nuances più scure e profonde per i propri capelli, nessuno vieta di mantenere la lucentezza regalata loro dai raggi del sole durante l’estate. Anzi, meglio, di esaltarla. Così, a contrastare il trionfo di tonalità intense, sì calde ma terrose, ecco sorgere tra le colorazioni ora di tendenza gli Apricot Hair, ossia una tinta rossa dall’aria naturale e avvolgente che promette di elevare ogni incarnato. E di rendere chiunque la indossi en pendant con il paesaggio, ovviamente. Gli Apricot Hair sono tutto ciò di cui hai bisogno per rallegrare il tuo autunno 2025: tutto sulla tinta ora di tendenza. 🔗 Leggi su Dilei.it
Questa è Amber Bloom Dal nostro nuovo Orange Edit, questo look offre una combinazione di colori per capelli baciati dal sole, piena di vita e piena di sapore Colori utilizzati: Apricot Tangerine #directions #directionshair #directionshaircolour #direct - facebook.com Vai su Facebook
