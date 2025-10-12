Gli 80 anni della Liberazione Cerimonia al Passo del Rastrello
Nel lembo di terra che unisce lo zerasco alla Val di Vara si sono concluse le tante manifestazioni indette in occasione dell’80 esimo’anniversario della Liberazione. Al Passo del Rastrello il Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia ha riunito sindaci, amministratori, studenti delle scolaresche di Sesta Godano, Zeri, Zignano e associazioni partigiane che si sono ritrovati al monumento intitolato alla pace e alla libertà. La giornata si è aperta con i saluti dell’assessore Gino Baratta, del Comune di Zeri, espressi anche a nome del sindaco Petacchi e con l’intervento di Marco Traversone sindaco di Sesta Godano e il collega Simone Sivori di Zignago, Simone Sivori, che hanno voluto ringraziare i sindaci e i rappresentanti degli altri Comuni presenti rendendo infine omaggio a tutti i Gonfaloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
