Glamour Buonpensiere | investire nei giovani disegna il turismo futuro

Investire sui giovani oggi significa preparare il terreno di domani: è la direttrice scelta da Luca Buonpensiere e da Glamour Tour Operator, realtà “tailor made” con quasi trent’anni di mestiere, che punta su esperienze autentiche, consulenza d’agenzia e un linguaggio vicino alla Generazione Z, senza perdere di vista risultati e sostenibilità del modello. Un’onda giovane . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Glamour, Buonpensiere: investire nei giovani disegna il turismo futuro

In questa notizia si parla di: glamour - buonpensiere

Turismo, Buonpensiere (Glamour): “Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani”

Turismo, Buonpensiere (Glamour): “Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani” - Nonostante quello che potrebbe pensare la maggior parte delle persone, i giovani non si organizzano solo in maniera autonoma, com ... Come scrive msn.com

Pecoraro Scanio: "Investire su giovani e start-up innovative" - "Governo e Parlamento devono finalmente investire con decisione sui giovani e sulle start- Scrive notizie.tiscali.it