Giuliacci non lascia speranze | Ondata di freddo in arrivo La data

Sole autunnale e temperature miti addio. Arrivo il freddo. Dopo la parentesi di tempo gradevole l'autunno torna a mostrare il suo volto più rigido. Come aveva anticipato oltre dieci giorni fa il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni meteo, la prima ondata di freddo di ottobre – che aveva portato le minime notturne sotto i 10 gradi in gran parte d'Italia – è stata seguita da una fase stabile e luminosa, tuttora in corso. Ma la tregua è destinata a finire: una nuova incursione di aria fredda, questa volta di origine balcanica, è pronta a raggiungere la penisola a partire da mercoledì 15 ottobre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

