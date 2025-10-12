Giulia De Lellis torna a casa dopo il parto le parole per Tony Effe | Non mi ha mai lasciata

(Adnkronos) – Giulia De Lellis, Tony Effe e la piccola Priscilla tornano a casa insieme. L'influencer che ha da poco partorito la sua primogenita, ha condiviso su Instagram un piccolo pensiero in cui ha ringraziato l'equipe medica che si è occupata di lei durante la gravidanza, e in particolare durante il parto. Parole d'amore per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis annuncia la nascita di Priscilla: ecco le prime immagini della piccola!

Occhiali da sole estate 2025: da Sophie Codegoni a Giulia De Lellis, i modelli audaci e cool delle celebs

Nella prima foto di Priscilla condivisa da Tony Effe e Giulia De Lellis spicca una copertina deliziosa con stampa iconica dedicata all’infanzia e al tema gioco. Qual è il suo costo: - facebook.com Vai su Facebook

Tony Effe e Giulia De Lellis genitori: è nata Priscilla Lo annuncia la neomamma con un post su Instagram - X Vai su X

Giulia De Lellis torna a casa con la figlia: dove ha partorito e la dedica a Tony Effe - Giulia De Lellis ha lasciato l'ospedale Gemelli, dove ha partorito, e insieme al compagno Tony Effe è tornata a casa con la figlia Priscilla, nata qualche giorno fa. Segnala corrieredellosport.it

Giulia De Lellis torna a casa dopo il parto, le parole per Tony Effe: “Non mi ha mai lasciata” - L'influencer che ha da poco partorito la sua primogenita, ha condiviso su Instagram un piccolo pensiero in cui ... Secondo cn24tv.it