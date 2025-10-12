Giulia De Lellis torna a casa dopo il parto | Grazie a Tony Effe non mi ha mai lasciata Sono in estasi totale

Giulia De Lellis ha mostrato sui social il ritorno a casa dall'ospedale dopo il parto. Lo scorso 8 ottobre ha annunciato la nascita di Priscilla, la prima figlia con il compagno Tony Effe. La neo mamma ha ringraziato tutti per l'affetto: "Mi devo ancora riprendere da questa botta d'amore. Grazie soprattutto all'amore della mia vita. Sono anni che non aspettavo altro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

