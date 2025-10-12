Giulia De Lellis e Tony Effe tornano a casa con Priscilla

L'influencer scrive parole dolcissime per ringraziare l'equipe medica del Gemelli di Roma, ma una dedica speciale è per il suo rapper, "l'amore della vita".

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis annuncia la nascita di Priscilla: ecco le prime immagini della piccola!

Occhiali da sole estate 2025: da Sophie Codegoni a Giulia De Lellis, i modelli audaci e cool delle celebs

Giulia De Lellis torna a casa con la figlia: dove ha partorito e la dedica a Tony Effe - Giulia De Lellis ha lasciato l'ospedale Gemelli, dove ha partorito, e insieme al compagno Tony Effe è tornata a casa con la figlia Priscilla, nata qualche giorno fa. Secondo corrieredellosport.it

“Giulia De Lellis ha partorito”: la notizia smontata dalle stories con Tony Effe e i motivi - "Priscilla è nata ma Giulia De Lellis e Tony Effe non lo annunciano perché la notizia è di un giornale": Alessandro Rosica ha lanciato l'ennesimo ... Riporta fanpage.it