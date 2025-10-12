Giuditta lascia l' Ato rifiuti | Dimissioni personali nessuna strumentalizzazione Bufera su 100mila euro di Irpinia Rifiuti Zero
Avellino, 12 ottobre 2025 — Pasquale Giuditta ha rassegnato le dimissioni irrevocabili da componente del Consiglio d’Ambito dell’Ato rifiuti di Avellino, denunciando «assenza di trasparenza e legittimità» negli atti dell’ente.In una nota diffusa oggi, il consigliere chiarisce che la decisione è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
