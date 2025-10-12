Giuditta | Dimissioni personali respingo ogni strumentalizzazione

Tempo di lettura: 2 minuti “Mi vedo costretto ad intervenire a fronte della palese strumentalizzazione che allude alle mie dimissioni irrevocabili da consigliere dell’Ente d’Ambito”. Così Pasquale Giuditta rompe il silenzio e chiarisce le ragioni della sua decisione, respingendo con forza qualsiasi collegamento tra le sue dimissioni e la documentazione emersa dopo l’accesso agli atti sulla gestione della società Irpinia Rifiuti Zero. “Assolutamente distorto ed erroneo appare il collegamento operato – precisa Giuditta – tra le mie dimissioni e vicende che si sono appalesate solo successivamente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

