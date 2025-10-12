Gite ad Auschwitz servono a dire che antisemitismo è solo colpa del fascismo | le assurde accuse di Roccella
Scoppia la polemica dopo le ultime dichiarazioni della ministra Roccella su Auschwitz e la Shoah. La ministra definisce le visite e i viaggi d'istruzione nel campo di concentramento delle "gite", organizzate con il preciso scopo di "ribadire che l'antisemitismo era una questione fascista e basta". Alla ministra ha replicato la senatrice a vita Liliana Segre: "La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
