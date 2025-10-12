Giro del Veneto passa da Verona | chiudono prima le scuole lungo il percorso

Veronasera.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva a Verona, mercoledì 15 ottobre, il Giro del Veneto. La manifestazione ciclistica, giunta alla sua 87a edizione, comporterà la chiusura anticipata delle scuole cittadine interessate dal percorso alle ore 12.30, con uscita di tutto il personale scolastico e di tutti gli alunni e gli studenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

