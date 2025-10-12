Giro del Veneto passa da Verona | chiudono prima le scuole lungo il percorso
Arriva a Verona, mercoledì 15 ottobre, il Giro del Veneto. La manifestazione ciclistica, giunta alla sua 87a edizione, comporterà la chiusura anticipata delle scuole cittadine interessate dal percorso alle ore 12.30, con uscita di tutto il personale scolastico e di tutti gli alunni e gli studenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: giro - veneto
Ciclismo: il Giro del Veneto fa tappa a San Bonifacio e Verona, scattano importanti modifiche alla viabilità
Viviani annuncia il ritiro: ultima corsa su strada il Giro del Veneto nella sua Verona
Questo Giro del Veneto finisce con @_oioli_ in classifica generale @luca__cretti in 5 @masciarellilorenzo in 7 e @mark.valent in 10 Tempo di tornare a casa e prepararsi per gli ultimissimi appuntamenti di questa stagione! #mbhbankballancsbcolpack - facebook.com Vai su Facebook
“Giro del Veneto Women”, svelati i nomi delle 13 formazioni in gara: https://pedalerosa.it/2025/10/giro-del-veneto-women-svelati-i-nomi-delle-13-formazioni-in-gara/… (#Ciclismo; #Cycling; #Ciclocross; #Pista; #MTB) - X Vai su X
Giro del Veneto a Verona, percorso e chiusura anticipata delle scuole - Il Giro del Veneto a Verona: chiusura anticipata delle scuole interessate dal percorso. Da veronaoggi.it
Ciclismo: il Giro del Veneto fa tappa a San Bonifacio e Verona, scattano importanti modifiche alla viabilità - La manifestazione ciclistica, giunta alla sua 87esima edizione, fa tappa il 10 ottobre a San Bonifacio e mercoledì prossimo a Verona. Segnala veronasera.it