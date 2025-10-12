Giravano su un' auto rubata con dentro altra refurtiva | arrestati due ventenni dopo una pericolosa fuga

Un 25enne originario di Sassuolo e un 28enne di Foggia, entrambi residenti a Siracusa, sono stati intercettati dai poliziotti della squadra volanti in viale Raffaello Sanzio nel primo pomeriggio di alcuni giorni fa, mentre giravano a bordo di un'auto rubata. Non appena si è accorto della presenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In giro con un’auto rubata (con refurtiva varia a bordo): arrestati due residenti a Siracusa - Alla luce del ritrovamento della borsa, del registratore di cassa e anche della macchina rubata su cui viaggiavano, i due uomini sono stati denunciati per ricettazione in concorso, ferma restando la ... Si legge su siracusanews.it

