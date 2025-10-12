Giovanni Di Lorenzo leader silenzioso di Napoli e Italia | ora se lo gode anche Rino Gattuso

Giovanni Di Lorenzo è oggi uno dei simboli del Napoli e un punto fermo della Nazionale Italiana. La sua carriera rappresenta l’esempio di come dedizione, lavoro quotidiano e spirito di sacrificio possano portare un calciatore a livelli altissimi. Ha conquistato la fiducia di compagni, allenatori e tifosi con la costanza e l’umiltà. Dopo le esperienze con Empoli e Reggina, Di Lorenzo approda al Napoli nel . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it