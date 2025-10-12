Giovane ucciso a Palermo mentre tenta di fermare una rissa
PALERMO, 12 ottobre 2025. Tragedia nel cuore della movida palermitana: Paolo Taormina, 21 anni, figlio dei titolari del noto locale "O Scruscio", è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa a pochi passi dal Teatro Massimo, in piazza Spinuzza. Il tentativo di fermare una rissa. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe intervenuto per difendere un ragazzo che veniva aggredito da un gruppo di coetanei. Taormina avrebbe tentato di placare gli animi e interrompere la rissa scoppiata intorno alle 3,30 del mattino, tra i tavolini del locale frequentato dai giovani della zona.
