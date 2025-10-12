Giovane ucciso a Palermo l' uomo fermato confessa | Ho perso il controllo

Gli amici di Paolo Taormina hanno individuato subito il presunto assassino e lo hanno detto ai carabinieri. Gaetano Maranzano è in stato di fermo e avrebbe confessato di aver incontrato casualmente la vittima la scorsa notte, mentre stava cercando di sedare una rissa. Tempo prima aveva importunato la sua compagna e vedendoselo davanti ha perso il controllo e l'ha colpito. Dopo l'omicidio Maranzano ha postato un messaggio su Tik Tok citando una fiction su Toto Riina. L'uomo è stato fermato nella tarda mattinata di domenica, nel rione Uditore, mentre si trovava a casa assieme alla compagna. I carabinieri nella perquisizione gli hanno trovato una pistola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

