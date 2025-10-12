Giovane ucciso a Palermo l' uomo fermato confessa | Ho perso il controllo
Gli amici di Paolo Taormina hanno individuato subito il presunto assassino e lo hanno detto ai carabinieri. Gaetano Maranzano è in stato di fermo e avrebbe confessato di aver incontrato casualmente la vittima la scorsa notte, mentre stava cercando di sedare una rissa. Tempo prima aveva importunato la sua compagna e vedendoselo davanti ha perso il controllo e l'ha colpito. Dopo l'omicidio Maranzano ha postato un messaggio su Tik Tok citando una fiction su Toto Riina. L'uomo è stato fermato nella tarda mattinata di domenica, nel rione Uditore, mentre si trovava a casa assieme alla compagna. I carabinieri nella perquisizione gli hanno trovato una pistola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: giovane - ucciso
Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana
Omicidio a Rovigo, 23enne ucciso a coltellate. Grave un altro giovane
Omicidio a Rovigo, 23enne ucciso a coltellate durante una lite in centro. Grave un altro giovane
Un giovane di 21 anni è stato ucciso con un colpo di pistola alla fronte tra i tavolini del locale O'scruscio, in piazza dell'Olivella, a 50 metri dal Teatro Massimo, a Palermo. Da una prima ricostruzione Paolo Taormina., 21 anni, figlio del proprietario del Locale av - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di fermare un pestaggio, giovane ucciso in centro a Palermo. La vittima aveva 21 anni. Fermato il presunto omicida #ANSA - X Vai su X
Giovane ucciso in centro a Palermo, fermato 28enne del quartiere Zen - I carabinieri hanno arrestato l’uomo che nella notte avrebbe sparato a Paolo Taormina, 21enne, fuori dal suo pub nella zona della Champagneria ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Paolo Taormina, chi era il giovane ucciso a Palermo: la passione per il calcio, il dolore per l'amico morto, lo strazio degli amici - Paolo Taormina, 21 anni, ucciso mentre cercava di fermare il pestaggio di un minorenne davanti al locale di famiglia: colpito alla fronte da un uomo fuggito su uno scooter, sotto gli occhi della movid ... Riporta lasicilia.it