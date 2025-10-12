Giovane motociclista in gravi condizioni dopo una caduta sulla statale?

Trentotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente ieri pomeriggio, lungo la statale 240 della Val d’Ampola, tra Storo e la Val di Ledro. Attorno alle 16.30 un motociclista di 22 anni, originario di Milano, ha perso improvvisamente il controllo della sua moto all’altezza del chilometro 44, finendo a terra dopo una rovinosa caduta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovane - motociclista

Scontro tra auto-moto: ferito un giovane motociclista

Giovane motociclista perde la vita nel Siracusano: aperta inchiesta per omicidio stradale

Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: giovane motociclista in codice rosso

giovane motociclista gravi condizioniAlghero, si schianta in moto per evitare un ciclista: è in gravi condizioni - In sella alla sua moto insieme ad un passeggero, mentre percorreva la strada all’altezza della prima Madonnina, per ... Segnala msn.com

giovane motociclista gravi condizioniMotociclista in gravi condizioni nel Napoletano - Per cause in corso di accertamento, un'auto (guidata da una 21enne) e una moto si sono scontrati. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Motociclista Gravi Condizioni