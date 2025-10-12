Giovane motociclista in gravi condizioni dopo una caduta sulla statale?
Grave incidente ieri pomeriggio, lungo la statale 240 della Val d’Ampola, tra Storo e la Val di Ledro. Attorno alle 16.30 un motociclista di 22 anni, originario di Milano, ha perso improvvisamente il controllo della sua moto all’altezza del chilometro 44, finendo a terra dopo una rovinosa caduta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
