Giovane freddato per aver bloccato un pestaggio fermato il presunto killer | un 28enne dello Zen che ha confessato Ma è giallo sull’omicidio | pistola o accoltellamento?

Dopo l’orrore e lo choc, l’individuazione del presunto killer e la confessione: come apprende l’ Adnkronos, è stato fermato poco fa nella sua abitazione, nel quartiere Uditore di Palermo, il sospetto omicida che la notte scorsa avrebbe ucciso Paolo Taormina, di 21 anni, figlio dei titolari di un noto bar della zona, che ha cercato di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un brutale pestaggio. Ma è stato freddato con un colpo di pistola alla testa, sparato a distanza ravvicinata. A poche ore dalla tragedia, arriva il fermo di un giovane: Gaetano Maranzano, intercettato mentre si trovava a casa assieme alla compagna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giovane freddato per aver bloccato un pestaggio, fermato il presunto killer: un 28enne dello Zen che ha confessato. Ma è giallo sull’omicidio: pistola o accoltellamento?

