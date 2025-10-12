Giovane forlivese scommette tutto sulla sua invenzione e porta in giro per l' Italia con un furgone adattato a show room

Forlitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costantino Florea, insieme a un team di 5 persone in cui ci sono ingegneri, ingegneri meccanici e laureati in marketing, dopo aver progettato Nova, la nuova postazione di lavoro ergonomica per aziende, ha ideato un nuovo modo di promuovere la sua idea. Ha acquistato un furgoncino e l'ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovane - forlivese

Il giovane chitarrista forlivese Mattia Masini in concerto alla Chiesa di Santa Lucia per la rassegna "Genio e gioventù"

La giovane organista forlivese Giulia Ricci omaggia in concerto due maestri del barocco tedesco: Johann Sebastian Bach e Dietrich Buxtehude

Giovane forlivese nel team della Ruota della Fortuna: "Realizzo un sogno. Gerry? Simpatico anche a telecamere spente"

Cerca Video su questo argomento: Giovane Forlivese Scommette Tutto