Giovane forlivese scommette tutto sulla sua invenzione e porta in giro per l' Italia con un furgone adattato a show room

Costantino Florea, insieme a un team di 5 persone in cui ci sono ingegneri, ingegneri meccanici e laureati in marketing, dopo aver progettato Nova, la nuova postazione di lavoro ergonomica per aziende, ha ideato un nuovo modo di promuovere la sua idea. Ha acquistato un furgoncino e l'ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it