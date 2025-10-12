Giovane donna violentata da immigrato nordafricano irregolare in pieno centro a Napoli salvata da turista francese - la lettera della mamma su Fb
La mamma della vittima racconta la vicenda su Facebook per ringraziare la ragazza francese che ha salvato sua figlia e con lei i poliziotti della Volante 6 intervenuti, che l'hanno sostenuta e accompagnata senza mai farla sentire sola Napoli, una giovane donna, 30 anni, è stata violentata que. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: giovane - donna
Baby bulle aggrediscono e umiliano una donna disabile: a loro carico almeno 15 tra rapine, scippi e violenze. La più giovane ha 13 anni
Brutale aggressione ad una giovane donna in pieno centro a Capri VIDEO
Viaggia con 80mila euro di soldi falsi un valigia: giovane donna arrestata
Una giovane donna a bordo di una moto ha perso la vita sul colpo. Con lei viaggiava un uomo, rimasto ferito, trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno - facebook.com Vai su Facebook
Presenti per Norma Cossetto, giovane donna simbolo di coraggio, dignità e amore per la propria terra. Il suo esempio ci invita a difendere sempre la libertà e a dire no a ogni totalitarismo. #NormaCossetto #Libertà - X Vai su X
Donna violentata in strada a Napoli: arrestato un marocchino irregolare di 29 anni - Violenza choc a Napoli: ragazza aggredita all’alba e salvata in extremis da una passante. Come scrive tag24.it
Violentata e rapinata in strada a Sondrio, svuotato il centro di accoglienza dell’aggressore. Via la metà degli ospiti stranieri - Dopo la violenza subita da una donna scattano provvedimenti. Segnala msn.com