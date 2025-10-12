ABBONATI A DAYITALIANEWS L’omicidio ripreso dalle telecamere di sorveglianza. PALERMO, 12 ottobre 2025. Una notte (tra l’11 e il 12 ottobre) di movida si è trasformata in tragedia nel cuore di Palermo. Paolo Taormina, 21 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre cercava di placare una rissa scoppiata davanti al locale gestito dai suoi genitori. “ Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza ”, urla disperata la madre del giovane, stretta nell’abbraccio di parenti e amici che tentano invano di consolarla. “ Mi hanno distrutto la vita ”, ripete tra le lacrime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giovane 21enne ucciso a Palermo, il dolore della madre: “Mi avete distrutto la vita”