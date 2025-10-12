Giovane 21enne ucciso a Palermo il dolore della madre | Mi avete distrutto la vita
PALERMO, 12 ottobre 2025. Una notte (tra l'11 e il 12 ottobre) di movida si è trasformata in tragedia nel cuore di Palermo. Paolo Taormina, 21 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre cercava di placare una rissa scoppiata davanti al locale gestito dai suoi genitori. " Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza ", urla disperata la madre del giovane, stretta nell'abbraccio di parenti e amici che tentano invano di consolarla. " Mi hanno distrutto la vita ", ripete tra le lacrime.
Difende un ragazzo in una rissa fuori dal ristorante dei genitori, 21enne ucciso con un colpo in testa a Palermo - È morto a 21 anni Paolo Taormina dopo aver cercato di difendere un giovane pestato dal branco fuori dal locale gestito dai suoi genitori a Palermo ... Riporta fanpage.it
Omicidio a Palermo, ucciso giovane 21enne dopo aver sedato una rissa, le urla di disperazione della madre - Dopo l'omicidio il gruppo si è dileguato velocemente, sembra a bordo di alcuni scooter. Scrive blogsicilia.it