Giovane 21enne ucciso a Palermo | fermato il presunto assassino
PALERMO, 12 ottobre 2025. È stato fermato nel quartiere Uditore il presunto responsabile dell'omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso questa notte (tra l'11 e il 12 ottobre) a Palermo. Secondo quanto emerso, il sospettato sarebbe un altro giovane, individuato dalle forze dell'ordine all'interno della propria abitazione, dove si trovava insieme alla compagna al momento del fermo. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e chiarire le motivazioni che hanno portato al tragico episodio.
In questa notizia si parla di: giovane - 21enne
