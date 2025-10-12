Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro | oltre settecento da inizio anno Osservatorio Vega | la Puglia in zona rossa
Nei giorni scorsi c’è stato un incidente mortale sul lavoro in Salento. Da inizio anno in Italia si è ormai superata quota settecento vittime. —– Di seguito un comunicato diffuso dall’Osservatorio Vega: Da gennaio a fine agosto 2025 si contano 681 vittime, più della metà del Paese si trova in zona rossa e arancione. In otto mesi sono 493 gli infortuni mortali in occasione di lavoro e 188 quelli in itinere. Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia anche a fine agosto sono le regioni con il maggior numero di vittime totali. Nonostante tutto, si registra ancora una lieve diminuzione nel numero complessivo delle denunce di infortunio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: giornata - nazionale
Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza, Latina aderisce
Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre
Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA
75° GIORNATA NAZIONALE PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO domenica 12 ottobre ore 11 Sala Consiliare del Palazzo di Città - facebook.com Vai su Facebook
Sergio #Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco, segnalando "alcuni aspetti critici" ai presidenti delle Camere La #Russa e #Fontana, ma precisando che non riguardano profili di natura costituzionale. @ultimora_pol - X Vai su X
A Novi Ligure la 75ª Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro: un appello per la sicurezza e la dignità di chi lavora - Domenica 12 ottobre si celebrerà in tutta Italia la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, un momento di memoria ... Lo riporta radiogold.it
Domenica ricorre la "Giornata nazionale in memoria delle vittime del lavoro" promossa dall'ANMIL - L'obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza, a cominciare da più giovani. Secondo rainews.it