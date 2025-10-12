Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro | oltre settecento da inizio anno Osservatorio Vega | la Puglia in zona rossa

Nei giorni scorsi c’è stato un incidente mortale sul lavoro in Salento. Da inizio anno in Italia si è ormai superata quota settecento vittime. —– Di seguito un comunicato diffuso dall’Osservatorio Vega: Da gennaio a fine agosto 2025 si contano 681 vittime, più della metà del Paese si trova in zona rossa e arancione. In otto mesi sono 493 gli infortuni mortali in occasione di lavoro e 188 quelli in itinere. Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia anche a fine agosto sono le regioni con il maggior numero di vittime totali. Nonostante tutto, si registra ancora una lieve diminuzione nel numero complessivo delle denunce di infortunio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

