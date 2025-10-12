Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro l' Anmil | Un morto ogni 8 ore

Si celebra il 12 ottobre, la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro e per l'occasione sono previste iniziative in tutta Italia organizzate dalle Sedi territoriali associative cui prendono parte le massime autorità locali in materia per confrontarsi sui dati relativi al.

Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: oltre settecento da inizio anno Osservatorio Vega: la Puglia in zona rossa - Nei giorni scorsi c'è stato un incidente mortale sul lavoro in Salento.

A Novi Ligure la 75ª Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro: un appello per la sicurezza e la dignità di chi lavora - Domenica 12 ottobre si celebrerà in tutta Italia la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, un momento di memoria

